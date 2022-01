Juve, Chiesa ha la febbre: slitta l'operazione a Innsbruck

Slitta l'operazione di Federico Chiesa per la lesione del legamento crociato anteriore sinistro. L'attaccante della Juventus, infatti, è stato colpito da un attacco influenzale. Tampone negativo, ma prima di andare sotto i ferri alla clinica Hocrum di Innsbruck il giovane azzurro dovrà sfebbrarsi. L'operazione, che era in programma per domani con il dottor Fink, sarà ritardata di qualche giorno.