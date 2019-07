Juve: Chiellini torna per il campionato, riecco Cuadrado e Bentancur

Si allungano i tempi di recupero di Giorgio Chiellini. Il capitano della Juve è infatti ancora alle prese con un fastidio al polpaccio sinistro, che già lo ha costretto a saltare la tournée asiatica della squadra bianconera. Come riferisce il 'Corriere di Torino', il difensore salterà sia l'amichevole del 10 agosto a Stoccolma contro l'Atletico Madrid (ultimo impegno di ICC) che il tradizionale test in famiglia di Villar Perosa in programma quattro giorni dopo e dovrebbe tornare a disposizione di Sarri per l'inizio del campionato.