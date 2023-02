Juve, Calvo: "Non temiamo sanzioni dalla Uefa. Allegri centro del nostro progetto"

JUVENTUS

© ipp "Siamo in costante contatto con gli organismi di controllo Uefa, per cui non abbiamo paura. C'è un dialogo continuo e non ci sono elementi che ci facciano preoccupare anche perché si deve chiudere prima il percorso della giustizia sportiva in Italia che è ancora lontano da una conclusione". Il Chief Football Officer, Francesco Calvo, fa il punto in casa Juve prima del match di Europa League contro il Nantes. Il tecnico Massimiliano Allegri "è centrale nel nostro progetto e in questo momento specifico - ha aggiunto -. E in una stagione così difficile il mister è il nostro punto di forza".

E ancora: "Avere una persona così esperta e così calma a gestire una situazione complicata è per noi un punto di forza e una fortuna. Siamo assolutamente allineati con lui nella quotidianità e siamo molto ottimisti sul futuro".

"L'Europa League può essere la competizione giusta per ricompattare la Juventus? È una serata di grande calcio europeo - ha spiegato -. Noi abbiamo una lunga tradizione di serate come questa da tutto esaurito, ci fa assoluto piacere avere questo supporto dai nostri tifosi che danno energia alla squadra. Come squadra siamo sempre stati compatti, non abbiamo bisogno di ricompattarci".



Infine un pensiero su Pogba: "E' stato per noi un investimento molto importante e di lungo periodo. È un giocatore che ha molto carisma tecnico e caratteriale, per cui sarà molto importante quando rientrerà. Si sta allenando con entusiasmo e trascina pure i propri compagni. Ieri (mercoledì, ndr) ha fatto l'allenamento in gruppo per cui lo aspettiamo con fiducia e con l'impegno che sta mettendo tornerà presto".