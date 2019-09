Juve, Buffon: "Record? È bello arrivarci da giocatore di livello"

La partita con la Spal ha segnato un record personale per Gianluigi Buffon: 903 presenze con i club. Il portiere bianconero ha scalzato dal podio l'ex capitano del Milan Paolo Maldini: "Sono felice per il dato personale che ho raggiunto: è una soddisfazione, soprattutto arrivandoci a 42 anni in una condizione psicofisica molto buona. Mi dà tanta gioia, la vita con me è stata benevola, e io ci ho messo qualcosa di importante". Serie A, i giocatori con più presenze con i club Getty Images

Parole d'elogio anche per la prestazione della sua Juventus: "La squadra sta crescendo, nel nostro gruppo c'è tanta voglia di migliorare, bruciare le tappe per arrivare a soddisfare il nostro allenatore semmai ci si possa riuscire, perché lui è un eterno insoddisfatto, è un po' come me quando gioco in porta. Non sarà mai felice fino in fondo, come io non lo sarò mai delle prestazioni, delle carriera. Ma è l'unico modo per poter alzare l'asticella".

Una filosofia diversa quella di Sarri, rispetto al suo predecessore Massimiliano Allegri: "Parliamo di due modi di intendere il calcio completamente diversi, alla fine quello che conta è arrivare a dei risultati importanti. Allegri, da questo punto di vista, è stato un maestro eccezionale. Il modo di arrivare ai risultati di Sarri è diverso, ma il mister ha la piena disponibilità della squadra. Siamo un gruppo che ha ancora voglia di fare grandi cose". E sul compagno di squadra de Ligt: "Ho visto un giocatore straordinario, applicato, concentrato: eccezionale dal primo all'ultimo minuto".

Un occhio poi alla sfida di domenica 6 ottobre contro l'Inter: "Sarà un match duro. Sono convinto che fino alla fine l'Inter sarà sempre vicina a noi, non so se davanti o dietro o insieme, ma sempre lì".

E DYBALA SCHERZA SUI SOCIAL