Juve: Bonucci-Chiellini ko, Pirlo riparte con la coppia del futuro

Due pilastri della difesa fuori causa in un colpo solo. Sabato contro il Cagliari, alla ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali, Andrea Pirlo si ritroverà a schierare una nuova difesa. Lo impone il doppio forfait di Chiellini e di Bonucci. Il capitano bianconero è alle prese con una lesione al bicipite femorale della coscia e ne avrà per un mese. Per il suo vice, costretto a lasciare anzitempo il ritiro della Nazionale sempre per problemi muscolari, in attesa di essere valutato dai medici della Juve, si prospetta uno stop di tre settimane. Salterà le partite di A con Cagliari e Benevento e di Champions contro il Ferencvaros e potrebbe tornare in occasione della sfida contro la Dinamo Kiev il 2 dicembre o il 5 nel derby contro il Torino. Ecco allora che contro il Cagliari scatta l'ora di De Ligt, completamente recuperato dopo l'operazione alla spalla del 12 agosto, in coppia con Demiral. Pirlo proverà dunque la coppia della Juve del futuro.