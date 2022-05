Juve, Allegri: "Vlahovic? Ora che non fa gol si sente in difetto, ma non è così"

Massimiliano Allegri commenta la sconfitta con il Genoa nei minuti finali. "Dispiace perdere, a livello di classifica contava meno - ha detto il tecnico della Juve -. Ne facciamo tesoro, mercoledì c'è la finale di Coppa e non possiamo sbagliare così tanto". Su Vlahovic: "Ha fatto una delle migliori gare a livello tecnico, l'ho tolto perché avevo Morata fresco e per farlo rifiatare. Sono molto contento di come ha giocato tecnicamente. Io ho provato a spiegarlo ma sono sempre stato attaccato come se ce l'avessi con Vlahovic: è un giovane, ha meno gare degli altri in Serie A. Attraverso questo deve trovare un equilibrio. A volte dico le cose ma non capiscono o fanno finta di non capire. Lui non si rende conto della prestazione buona, ma piano piano troverà un equilibrio. Troverà serenità per giocare al ritmo giusto a livello mentale, sono step che deve fare. Ora che non fa gol, si sente in difetto ma non è così. Glielo dico, ci parlo, stasera la sua gara è tecnicamente buona. Giocasse sempre così sarebbe un bene per la squadra".

