Juve, Allegri: "Vittoria meritata, ma non abbassiamo la guardia"

QUI JUVE

"Dobbiamo prepararci al meglio perché nei prossimi due mesi abbiamo tante sfide importanti da affrontare"

Dopo la vittoria col Bologna, Massimiliano Allegri è soddisfatto della prova della Juve. "I ragazzi han fatto bene la fase difensiva e offensiva. Tutti hanno collaborato - ha spiegato il tecnico bianconero -. Credo sia una vittoria meritata, ma non dobbiamo abbassare la guardia". "Dobbiamo prepararci al meglio perché nei prossimi due mesi abbiamo tante sfide importanti da affrontare", ha aggiunto. Getty Images

"Rispetto a Venezia siamo entrati in campo meglio, ma all'inizio abbiamo gestito non tanto bene il possesso concedendo qualche occasione al Bologna - ha aggiunto Allegri analizzando la gara col Bologna -. Dobbiamo migliorare su alcuni aspetti e capire quando bisogna tenere la palla. Ma sonocontento di quello che han fatto i ragazzi, soprattutto per l'approccio e la cattiveria agonistica". "Oggi è una buona vittoria perché ci consente di restare a tiro del quarto posto, ma dobbiamo pensare alla prossima gara - ha proseguito -. Nelle ultime cinque gare abbiamo preso un solo gol a Venezia. Davanti dobbiamo migliorare la percentuale realizzativa, ma abbiamo giocatori giovani che devono crescere".

Poi sulla prestazione di Arthur: "Nasce come mezz'ala al Barcellona e centrale davanti alla difesa ha giocato poco. Con tanti tocchi spreca tante energie, ma sta cambiando modo di giocare e sta crescendo. Stasera ha giocato bene e non è andato tanto in giro per il campo. Se ci mette testa e ritmi giusti, può solamente migliorare e sono contento".

Quanto al mercato invernale Allegri ha le idee chiare. "La rosa della Juve è ottima. Dobbiamo lavorare su questi calciatori che possono solo migliorare in autostima e convinzione", ha spiegato il tecnico della Juve confermando le dichiarazioni di Arrivabene. Chiusura sulla gestione della squadra e del momento che sta attraversando la Juve: "Nello spogliatoio ci sono momenti equilibrati e momenti in cui succede di tutto. Ma è normale. Non c'è un protocollo di comportamento". "Abbiamo un 2022 bello da fare, anche se prima c'è il Cagliari da affrontare - ha spiegato Allegri -. Vogliamo vincere per passare bene le feste e poi farci trovare pronti per i prossimi due mesi". "Vedo la luce in fondo al tunnel? Serve pazienza - ha concluso -. Quanto ero al Milan abbiamo chiuso l'andata a 30 punti...".