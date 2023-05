Juve, Allegri: "Vittoria importante. Vlahovic? Cori brutti, se ne occuperà chi di dovere"

QUI JUVE

"Iling non andrà al Mondiale Under 20 e resterà con noi in questo finale di stagione"

© Getty Images Dopo la vittoria contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri è soddisfatto del risultato. "Oggi abbiamo vinto una partita importante e difficile - ha spiegato il tecnico della Juve -. Era dal 19 marzo che non vincevamo in trasferta e soprattutto contro l'Atalanta che è forte". "Oggi i ragazzi sono stati bravi nel comportamento in campo perché non hanno disperso energie nervose e su questo dobbiamo continuare a lavorare", ha aggiunto. "I cori contro Vlahovic? Purtroppo sono momenti brutti e non vanno bene, bisogna cercare di ignorarli anche se non è facile - ha continuato -. Ma a queste cose ci deve pensare chi di dovere".

Poi qualche considerazione sulla prova di Iling-Junior e sul suo futuro in bianconero. "Per il Mondiale Under 20 Iling rimane con noi - ha spiegato Allegri -. Per quanto riguarda la partita ha fatto una prestazione tecnica e matura, con velocità". "Come tutti i giovani ha up and down. C'è stato un momento dopo l'infortunio che ha fatto un po' di fatica sembrava il cugino alla lontana - ha aggiunto -. Poi è tornato ad essere lui, ha qualità e tecnica e soprattutto è molto lucido quando è dentro l'area".

Quanto l'acceso confronto in campo con Pogba, poi il tecnico bianconero ha le diee chiare: "Paul con le qualità che ha non può e non deve perdere quei palloni. Poi mi arrabbio e lui mi dice: "Mister stai calmo". Ma in quei momenti li c'è poco da stare calmi, bisogna tenere la palla".