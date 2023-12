Juve, Allegri: "Vittoria importante, l'obiettivo resta la zona Champions"

JUVE

Il tecnico bianconero dopo la vittoria col Monza: "Il prossimo rigore lo tira ancora Vlahovic? Vediamo..."

© Getty Images Dopo la vittoria in extremis contro il Monza, Massimiliano Allegri si gode il risultato ma non nasconde un po' di amarezza per quanto successo nel recupero. "E' stata una vittoria importante contro una squadra forte, ma il nostro obiettivo resta la zona Champions - ha spiegato il tecnico della Juve -. Nel primo tempo abbiamo fatto bene e abbiamo avuto anche delle occasioni per raddoppiare". "Nel recupero abbiamo sbagliato su Valentin Carboni, ma abbiamo reagito subito e i ragazzi sono stati bravi a cercare questo successo - ha aggiunto -. Dobbiamo migliorare per rimanere più vicini possibile alla testa della classifica".

Vedi anche Calcio Le pagelle di Monza-Juventus: Rabiot micidiale, Gatti provvidenziale

"Dobbiamo continuare a lavorare e a mantenere questa positività nell'ambiente fino in fondo - ha proseguito il tecnico bianconero -. Vincere non è facile". "Conosciamo i nostri limiti - ha aggiunto -. E ora dobbiamo recuperare un po' di giocatori fuori condizione. Stasera Alex Sandro ha fatto bene, poi sono entrati Danilo e Locatelli". "Ora abbiamo aumentato il vantaggio sulla quinta. Vediamo cosa fanno le altre - ha proseguito -. Sono tre punti importanti in trasferta. Vincere oggi era importante contro una squadra che l'anno scorso ci ha tolto sei punti".

Poi ancora qualche considerazione sul gol preso nel recupero. "Era un gol evitabile. Bastava chiudere il sinistro di Carboni visto che era già tre volte che entrava dentro al campo così - ha spiegato Allegri -. Bisogna difendere meglio e migliorare sulla gestione della palla. Soprattutto nel secondo tempo sotto pressione". "Danilo in mediana? In quel momento avevo Locatelli che aveva più fastidio alla costola forse per il freddo e ho preferito far entrare prima lui per presidiare la zona davanti alla difesa - ha continuato -. Con questo spirito è più facile ottenere risultati".

Vedi anche juventus Juve, Giuntoli conferma Allegri e Vlahovic

Quanto alla prova di Vlahovic, il tecnico bianconero non si sofferma sull'errore dal dischetto: "Ha lottando, sta migliorando la condizione e anche tecnicamente. Tirerà lui il prossimo penalty? Vediamo...".

Poi sulla lotta scudetto e sull'obiettivo stagionale: "Possono rientrare anche il Napoli e il Milan. Il calendario è lungo, mancano tante gare e basta fare un buon filotto. Noi dobbiamo cavalcare questo momento. Questi ragazzi vanno aiutati e supportati. Stanno facendo delle cose importanti".

Infine qualche battuta sul futuro. "Verso novembre si parla sempre del mio futuro - ha spiegato il tecnico della Juve -. L'importante è che i ragazzi facciano bene. L'importante è il futuro del club, non di Allegri e dei giocatori. La società deve fare programmazione". "C'è un bell'ambiente sia con Giuntoli, Manna e Scannavino siamo allineati. Abbiamo chiaro l'obiettivo della Juve - ha concluso Allegri -. Ci sono tanti giovani che hanno giocato e il merito è di quelli che hanno lavorato negli anni. Abbiamo diversi giocatori local e per la Juve è un vantaggio importante per la Champions".