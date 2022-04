Juve, Allegri: "Un passettino alla volta per la Champions"

QUI JUVE

Il tecnico bianconero: "Bicchiere mezzo pieno dopo un brutto primo tempo"

"Un passettino alla volta per la Champions League, servono ancora 10 punti", così Massimiliano Allegri dopo il pareggio contro il Bologna. Il tecnico della Juventus cerca di essere soddisfatto: "Abbiamo fatto un brutto primo tempo, dopo aver subito gol abbiamo reagito. Non dobbiamo prendere così tanti gol e dobbiamo essere più lucidi sotto porta. Queste partite a inizio stagione le avremmo perse quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno". Vlahovic salva la Juve nel recupero

















































Certo, resta l'amarezza per una vittoria che non è arrivata: "Con Bernardeschi ho provato a dare ampiezza alla manovra di gioco. Non dobbiamo deprimerci, dobbiamo lavorare ancora tanto per ottenere la qualificazione in Champions League. Dopo il pareggio potevamo gestire meglio la palla, quattro minuti in undici contro nove sono tanti: potevamo fare due azioni, ma essere pericolosi. In questo momento del campionato ci sono poche energie: dobbiamo concedere poco e segnare di più. Sulle inseguitrici? La Fiorentina, la Lazio e la Roma hanno un calendario migliore rispetto a noi. Dieci punti per arrivare in Champions League".

Anche Leonardo Bonucci ha detto la sua sul finale e sul rigore non fischiato: "A noi dal campo sembrava dentro, poi abbiamo la Var che ci permette di identificare il punto esatto, è stato valutato fuori area, poi è stata data la punizione e non è sorto nessun dubbio su chi dovesse tirare". Un finale dalle mille emozioni: "Sì, abbiamo cercato di spingere tutti in avanti, mettendo pressione per cercare il gol del pari ed è arrivato. Dopo quello, con un po' di lucidità nell'ultimo passaggio, potevamo fare sicuramente il secondo gol vista la loro inferiorità numerica. Peccato perché questa partita con tre punti portati a casa ci dava tanto".