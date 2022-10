Juve, Allegri: "Squadra in ritiro fino al derby, mai pensato alle dimissioni"

PARLA ALLEGRI

Il tecnico bianconero dopo la sconfitta contro il Maccabi: "Una sfida quando diventa difficile è ancora più bella"

"C'è solo da fare silenzio, è stata una prova non all'altezza soprattutto dal punto di vista caratteriale. Torniamo a casa, dobbiamo lavorare ancora di più e stare zitti. Domani restiamo in ritiro alla Continassa fino al derby, è un atto dovuto alla società, ai tifosi e ai noi stessi". Così il tecnico della Juve Massimiliano Allegri dopo la brutta sconfitta in casa del Maccabi Haifa. "Non è una questione di scossa ma di compattezza, dobbiamo tornare a essere squadra".

"Il presidente Agnelli ha detto 'vergogna'? Ha ragione - ha proseguito Allegri nel post partita - Il primo tempo è stato tra i peggiori mai giocati. Non abbiamo fatto nulla e ci hanno messo in difficoltà dall'inizio. Ogni tanto serve restare in ritiro, abbiamo più tempo per riposare e lavorare. Mai pensato alla dimissioni? No. Quando una sfida diventa più difficile è ancora più bella. Bisogna uscirne con coraggio, voglia e passione".