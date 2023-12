Juve, Allegri: "Importante mettere il Napoli a -12, la squadra è un blocco granitico"

QUI JUVE

"Gli scontri diretti hanno un peso maggiore, ma gli scudetti si conquistano in tutte le partite"

© Getty Images Dopo la vittoria contro il Napoli, Massimiliano Allegri è soddisfatto della prova della Juve. "Vincere stasera è stato molto importante perché abbiamo messo il Napoli a -12 e questo è un ottimo risultato - ha spiegato il tecnico bianconero -. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi nel momento di difficoltà la squadra diventa un blocco granitico". "Per quanto riguarda il sogno scudetto dobbiamo migliorare nella gestione del match. Più punti facciamo, più restiamo attaccati alla squadra più forte del campionato - ha aggiunto -. Gli scontri diretti hanno un peso maggiore, ma gli scudetti si conquistano in tutte le partite mantenendo l'equilibrio che è la forza di tutte le grandi squadre che si allenano per vincere".

"Sbagliamo troppo tecnicamente nei momenti di difficoltà e a volte siamo poco lucidi - ha continuato Allegri tornado ad analizzare la gara col Napoli -. Ho un gruppo di ragazzi che si mettono a disposizione". "Rabiot e McKennie han fatto un lavoro straordinario e ora a centrocampo abbiamo anche altre opzioni - ha aggiunto -. Potevamo gestire meglio la palla con più facilità e rallentare ogni tanto senza fare un'azione da tre passaggi tutte le volte".

"Abbiamo ambizione e voglia di vincere lo scudetto e va benissimo - ha proseguito il tecnico bianconero -. Poi però bisogna fare i risultati e pensare al presente. Oggi c'era il Napoli, la prossima c'è il Genoa". "Il merito è dei ragazzi. Hanno voglia e lavorano per migliorarsi. E' una squadra molto umile, che conosce i propri limiti - ha spiegato ancora Allegri -. Dobbiamo migliorare in alcune fasi del match, ma intanto non ci scomponiamo e non facciamo errori. Ed è già un passo avanti". "Abbiamo rischiato di prendere gol in contropiede da Kvara, ma la squadra è rimasta in partita. Un segno di maturità e convinzione - ha continuato -. Lo stesso è successo anche dopo il gol annullato a Osimhen. C'è voglia di dimostrare e migliorare. E la squadra è migliorata molto".

Poi qualche battuta sui singoli. "Vlahovic ha fatto una bella partita anche fisica, dominando l'avversario. Chiesa ha fatto un buon primo tempo - ha spiegato Max -. Han capito che devono correre e pressare perché Milik e Kean sono de grandi cambi e dobbiamo tenere il ritmo sempre molto alto". "Gatti? Sono molto contento per il suo gol, ma anche lui sa che a livello difensivo deve migliorare molto"; ha concluso.