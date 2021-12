Juve, Allegri: "Contenti del primo posto, ma dobbiamo segnare di più"

Dopo la vittoria col Malmoe in Champions e il passaggio agli ottavi da primo nel girone, Massimiliano Allegri è soddisfatto, ma tiene alta la tensione in vista dei prossimi impegni in campionato. "Siamo contenti per il primo posto, dimostra che vincere non è semplice - ha spiegato il tecnico della Juve -. Però mettiamo da parte la gara e pensiamo a Venezia e sono preoccupato: il secondo tempo non mi è piaciuto".

Getty Images