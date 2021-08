Juve, Allegri: "A marzo dovremo essere lì a lottare per lo scudetto, poco ma sicuro"

PARLA ALLEGRI

Il tecnico alla vigilia della sfida con l'Atalanta: "Voglio vedere la condizione della squadra. Dobbiamo essere pronti per Udine"

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Cosa si aspetta domani dalla sua squadra?

"Innanzitutto voglio vedere la condizione di alcuni, tra cui Dybala che domani rientrerà. Qualcuno lo porterò più avanti nel minutaggio. La condizione generale della squadra e a che punto siamo. È un test importante per noi dovrà essere un nell'allenamento e poi da martedì mattina quando riprendiamo dovremo focalizzarci sulla stagione. Perché a Udine è una partita da tre punti e bisogna farsi trovare pronti".

Come ha visto Dybala questa settimana?

"L'ho visto bene come tutti gli altri. È normale che la condizione in alcuni è migliore e alcuni sono un po' in ritardo e questo è dovuto all'arrivo a scaglioni. Però credo che da martedì, quando ci prepareremo per Udine e inizierà la vera stagione saremo pronti".

Una valutazione sugli esperimenti viste al Gamper e nello specifico su Ramsey e Danilo?

"Ramsey secondo me per la seconda volta, perché la prima lo aveva fatto a Monza, ha fatto una buona partita. Secondo me in quel ruolo può nettamente migliorare. Danilo è un giocatore talmente intelligente che può giocare lì o da terzino, direi che sono rimasto contento. Ma è stata una buona prova dispiace per il risultato. Ma direi che eravamo alla seconda amichevole, la prima tutti insieme, ma il nostro obiettivo è quello di essere pronti a Udine".

L'Atalanta sarà nel lotto delle squadre per vincere lo scudetto?

"L'Atalanta è una realtà del campionato italiano e Gasperini sta dimostrando di essere un ottimo allenatore. È una squadra, fisica, che corre e che sa giocare a calcio. È una squadra che ha fatto bene anche in Europa quindi sarà una tra le otto candidate a vincere lo scudetto".

Cosa si tiene del trofeo Gamper e che progresso vuole vedere?

"Innanzitutto abbiamo preso gol in tutte le amichevoli e questo non va bene e sotto quell'aspetto bisogna migliorare. Sotto l'aspetto del gioco a Barcellona abbiamo fatto delle ripartenze dove però bisognava fare dei gol. Perché siamo andati troppe volte vicino alla porta con facilità senza fare gol e lì bisogna migliorare, ma è una questione di condizione. Direi che questa settimana i ragazzi hanno lavorato bene hanno fatto fatica e domani vedremo".

Chiesa in che posizione lo vede meglio?

"Chiesa è un giocatore che la sua qualità migliore è quella realizzativa perché comunque tira molto in porta, è bravo nell'uno contro uno e credo che giocando da destra abbia molta più possibilità di rendere al meglio anche se a sinistra ha fatto delle buone partite".

Che campionato si sta delineando?

"Un campionato equilibrato, il solito campionato dove praticamente ci sono 38 tappe e bisogna dare continuità ai risultati e soprattutto avere la voglia e il piglio che partiamo per vincere. E bisogna essere una delle candidate a marzo dobbiamo essere lì a lottare per lo scudetto questo è poco ma sicuro".