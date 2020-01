Juve: allarme rientrato per Higuain, sarà a disposizione contro la Roma

VERSO ROMA-JUVE

Allarme rientrato per Gonzalo Higuain, dopo l'affaticamento muscolare alla coscia sinistra che aveva fatto temere per le sue condizioni in vista della sfida contro la Roma. Venerdì mattina il Pipita si è regolarmente allenato con i compagni e sarà a disposizione di Sarri per la trasferta dell'Olimpico. Non è detto, in ogni caso, che partirà titolare: il tecnico bianconero potrebbe comunque preferirgli Ramsey, che agirebbe da trequartista alle spalle di Ronaldo e Dybala come già era accaduto nella partita contro il Cagliari.

Se anche la Juve dovesse rinunciare al tridente in partenza, Higuain potrebbe comunque diventare una pedina decisiva a partita in corso, esattamente come nel match dello Stadium, quando è andato in gol subentrando a Dybala al 25' del secondo tempo. Il suo pieno recupero rappresenta dunque un'arma in più per Sarri e un ulteriore grattacapo per Fonseca, che dovrà attendere fino all'ultimo per sapere contro quale Juve se la vedrà.