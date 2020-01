Juve, si ferma Higuain: è in dubbio per la Roma

IL CONTRATTEMPO

A tre giorni dal big-match contro la Roma, in casa Juve suona l'allarme Gonzalo Higuain. Come riporta il sito bianconero, l'attaccante argentino "ha svolto attività personalizzata, in seguito a un leggero affaticamento alla coscia sinistra". Nulla di particolarmente preoccupante, ma la sfida dell'Olimpico è alle porte e per questo motivo il Pipita si può considerare in dubbio. In caso di forfait, Ramsey agirà da trequartista alle spalle di Ronaldo e Dybala.

La Juve si ritroverà venerdì mattina per un nuovo allenamento che darà maggiori indicazioni sullo stato di salute di Higuain. Solo se l'affaticamento sarà completamente assorbito, Sarri si affiderà al Pipita. Anche perché le alternative di certo non mancano: a partire da Ramsey, autore di un'ottima prova contro il Cagliari, passando per Douglas Costa e per finire con Bernardeschi.