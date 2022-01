Juve, Alex Sandro positivo al Covid in nazionale

Brutte notizie per Allegri all'inizio della settimana che porta a Juve-Verona. Alex Sandro, infatti, è risultato positivo al Covid dopo il test di domenica mentre è impegnato con il Brasile. Alex Sandro è asintomatico e in quarantena: niente Hellas domenica sera, dunque, per lui, oltre alla sfida contro il Paraguay. Lo ha comunicato la federcalcio verdeoro.