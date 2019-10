Juve, Agnelli: "Aumento di capitale da 300 milioni"

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

In casa Juventus è il giorno dell'assemblea dei soci, chiamata ad approvare il bilancio 2018-2019, che ha chiuso con un rosso di 38,9 mln e un fatturato di 494,4 mln. "Oggi chiederemo a voi Azionisti di approvare un aumento di capitale da 300 milioni destinato al nostro piano di sviluppo 2019/2024 - ha spiegato il presidente Agnelli - Sono numeri enormi se confrontati alla realtà italiana, ma il nostro riferimento sono i grandi Club europei".

Dopo un breve video, in Assemblea prende la parola Andrea Agnelli che indica la via da intraprendere. "Oggi chiederemo anche a voi azionisti di approvare l'aumento di capitale di 300 milioni destinato al nuovo piano di sviluppo. Ha come obiettivi l'incremento della competitività sportiva, l'aumento del brand. L'aumento di capitale in questione ha destato stupore per numeri che sembrano enormi se confrontati con la realtà italiana. E quello che dico da anni a questa parte è che il nostro riferimento non deve essere solo l'Italia, ma le altre grandi realtà europee".

La Juve è un brand mondiale e guarda alle big del calcio europeo, con cui c'è ancora un gap da colmare. "Non si deve mai fare l'errore di paragonare le realtà italiane al nostro mercato di riferimento che è l'Europa. Perché la Juventus, arrivata a questo punto, è la più grande società di calcio in Italia, ma è solo una delle grandi a livello europeo. Il nostro livello di fatturato escluse le plusvalenze è il livello di fatturato che il Real aveva quando io ho assunto la presidenza. Abbiamo necessità di tenere il passo con i nostri competitor europei".

Uno sguardo al passato prima di pensare al futuro. "Come vi dicevo è utile, prima di guardare avanti, dare uno sguardo a quello che è stato il nostro recente passato. Se pensiamo a cosa è successo dal 2010 al 2019, abbiamo visto il nostro fatturato arrivare a superare i 600 milioni in questa stagione. Abbiamo creato più di un miliardo e 200 milioni di valore in questi nove anni. Non posso non pensare poi al percorso sul campo di cui possiamo essere orgogliosi. In questo momento il mio pensiero va a chi ha vinto gli otto scudetti di fila, il capitano Giorgio Chiellini e anche Andrea Barzagli. Un pensiero va anche al contributo di Max Allegri, determinante nella crescita della Juventus (l'ex tecnico viene omaggiato con un caloroso applauso, ndr). A questo di aggiungono le quattro Coppe Italia, le due Supercoppe e le due finali di Champions League conquistate".

Il numero 1 bianconero rivendica quanto di buono fatto negli ultimi anni. "Siamo passati dal 43° posto del ranking UEFA al 5° e alla fine di questa stagione potremo arrivare al 4° superando il Bayern Monaco. La gestione è stata complessa: le inchieste sulla 'Ndrangheta, il calcioscommesse eccetera. Abbiamo investito tanto nello sviluppo immobiliare, dallo stadio ai negozi fino al J Medical, per un totale di circa 400 milioni. Abbiamo ampliato anche il settore professionistico e quello delle donne con Stefano Braghin, il migliore in Italia: non sono ancora professioniste ma sono trattate come tali. Sono state in grado di vincere due Scudetti e una Coppa Italia e per questo Rita Guarino merita un grande applauso. Nell'ultima stagione abbiamo acquistato poi il giocatore più forte al mondo, Cristiano Ronaldo e gli auguriamo di vincere il Pallone d'Oro".

Una delle piaghe del nostro calcio è la pirateria. "Abbiamo minacce che devono essere tenute in considerazione. Si parla spesso della Lega di A, ma in generale si combatte ovunque con la pirateria". Un altro settore in forte crescita è il calcio femminile. "L'ultima opportunità è il calcio femminile. Il tutto esaurito fatto registrare qui è un fatto positivo, poi un grande Mondiale ha ulteriormente enfatizzato l'attenzione. Il calcio femminile apre a nuovi mercati e nuovi consumatori e vogliamo farci trovare pronti a cogliere queste opportunità".