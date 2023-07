Inizia la nuova stagione della Juve, i tifosi a Vlahovic: "Dusan non andare via"

Primo giorno della nuova stagione della Juventus oggi alla Continassa e il più acclamato dai tifosi bianconeri è stato Dusan Vlahovic, in cerca di riscatto dopo una stagione difficile ma anche al centro del calciomercato. "Dusan non te andare", "Resta", "Uno di noi" hanno urlato i tifosi presenti all'attaccante serbo, che ha ricominciato a lavorare sul campo in anticipo rispetto ai compagni alla ricerca della migliore condizione fisica con il suo allenatore e preparatore individuale, Uros Domazet, che ha pubblicato nelle proprie storia di Instagram una foto con Dusan e l'inno della Juventus.