Inchiesta Juventus, Arrivabene: "Noi quotati in Borsa, no ai processi mediatici"

Mentre la squadra di Allegri è impegnata in Champions League, la società Juventus sta disputando anche un'altra partita - completamente diversa - fuori dal campo. Nel pieno dell'inchiesta sui bilanci bianconeri, in cui è stato ascoltato dagli inquirenti, l'ad Maurizio Arrivabene è tornato a parlare: "Ciò che dovevamo dire l’abbiamo detto, ma siamo una società quotata in borsa e pretendiamo rispetto. No ai processi mediatici".