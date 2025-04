Juventus, il Porto scarica Djaló: il prestito potrebbe terminare in anticipo

Era stato strappato all'Inter, con un'offerta a gennaio per anticipare il colpo a zero apparecchiato dai nerazzurri. Tiago Djaló nonostante l’importante investitura non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio alla Juventus. Una parabola così deludente che, in poco tempo, il difensore portoghese si è trovato costretto a fare le valige. Così, negli ultimi giorni del mercato estivo, si è presentata la possibilità di un prestito al Porto per provare a rilanciarsi. Le cose però in questa stagione non sono andate come il portoghese avrebbe sperato. Tanto che oggi i lusitani starebbero valutando la possibilità di interrompere il prestito anzitempo e rispedire il calciatore a Torino.