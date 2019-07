Il Notts County vicino al fallimento chiede aiuto alla Juventus

Dall'Inghilterra è arrivata una richiesta di aiuto per la Juventus, firmata Notts County. Il club professionistico più antico al mondo è vicino al fallimento e chiede aiuto economico per ricambiare un favore di addirittura 116 anni fa. Come ricordato dalla parlamentare laburista Lilian Greenwood, infatti, nel 1902 la Juve giocava ancora in maglia rosa, un colore che tendeva a scolorire e quindi decise di rivolgersi al mercato inglese (allora il migliore per questo tipo di articoli) per comprare divise di buona qualità.