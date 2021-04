Il figlio di Pirlo: "Ho avuto il coraggio di condannare certe frasi"

Il figlio di Pirlo, Nicolò, è tornato a parlare dopo la denuncia degli insulti ricevuti domenica sui social. Lo ha fatto con un altro messaggio lanciato via Instagram in cui ha spiegato: "Dobbiamo avere il coraggio e la forza di condannare determinate frasi perché non è proprio accettabile. Queste cose devono finire qua". Il giovane figlio dell'allenatore della Juventus ha voluto chiudere la faccenda ringraziando tutti: "Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno mandato anche un semplice messaggio", scrive su Instagram Niccolò Pirlo che torna a parlare sui social dopo aver denunciato le minacce di morte subite qualche giorno fa. "L'intenzione del mio post non era quella di passare come vittima, bensì quella di sensibilizzare e far forza a tutte le persone che come me ricevono questo tipo di messaggi".