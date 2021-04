Follia social, insulti pesanti a Pirlo e figlio: "Devi morire con tuo padre"

VERGOGNA

Niccolò, figlio 17enne del tecnico della Juventus, ha pubblicato lo screen: "Limite superato"

La stagione difficile della Juventus ha messo nel mirino il primo campionato da allenatore di Andrea Pirlo, con l'ex centrocampista che è finito al centro della critica per i risultati sotto le aspettative. I tifosi sono infuriati, ma a farne le spese è stato anche il figlio 17enne Niccolò Pirlo che sui social ha denunciato l'ennesimo abuso verbale: "Il limite questa volta è superato" ha postato, pubblicando poi uno screenshot con il testo vergognoso: "Devi morire insieme a tuo padre".

La colpa di Niccolò, per questo messaggio gravemente lesivo e per altri insulti quotidiani come denunciato con un messaggio dallo stesso ragazzo, è di essere figlio di Andrea Pirlo, "un allenatore che probabilmente, come giusto che sia, può non piacere".

"Io non sono una persona che giudica - ha esordito Niccolò -, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo tipo. I miei genitori mi hanno insegnato ad avere le mie idee e soprattutto ad ascoltare quelle degli altri, ma credo che a tutto ci sia un limite e già da tempo questo sia stato superato. Mettetevi nei miei panni".