Il cambio Thiago Motta-Tudor non piace alla Borsa: titolo Juve perde il 3,12%

All'indomani dell'avvicendamento in panchina tra Thiago Motta e Igor Tudor, la Juventus ha accusato un pesante passivo a Piazza Affari. Il titolo del club bianconero ha chiuso la seduta odierna in calo del 3,12% a 3,109 (sui minimi di giornata), dopo che in mattinata aveva aperto in forte rialzo (+3,5%) raggiungendo un massimo di 3,36 euro. Poi con il passare delle ore l'entusiasmo degli investitori per il cambio alla guida tecnica è via via scemato.