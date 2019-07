ICC, Juve-Tottenham: a Singapore inizia l'era Sarri

IL BIG MATCH

SEGUI IL MATCH IN TEMPO REALE A Singapore è tutto pronto per il gran debutto. Alle 19.30 (13.30 in Italia) al National Stadium inizia l'era Sarri in bianconero. La Juve se la vedrà col Tottenham nell'International Champions Cup, il maxi torneo con i top club europei. Un appuntamento importante, circondato dalla grande attesa della prima partita stagionale dell'ex tecnico del Chelsea sulla panchina bianconera. Formazione alla mano, nel solito 4-3-3 di Sarri in porta c'è Buffon, Ronaldo partirà da sinistra nel tridente.

Benvenuti a Sarriland. Dopo l'addio al pragmatismo e al cinismo di Allegri, la Juve si prepara a iniziare una nuova era sotto la guida dell'ex allenatore del Napoli. Chiamato a Torino per rivoluzionare la filosofia di gioco della squadra, a Singapore Sarri comincerà a testare sul campo le sue idee, cercando di trovare subito geometrie, equilibri e meccanismi.

Certo, col Tottenham non sarà una passeggiata, anche perché gli inglesi sono più avanti nella preparazione e la Juve è solo alla prima uscita ufficiale stagionale. Ma di sicuro la mano del Comandante potrà iniziare a vedersi. A partire dall'atteggiamento della squadra, dall'identità di gioco e da un 4-3-3 compatto, tecnico e rapido. Formazione alla mano, in difesa Rugani sostituisce l'assente Chiellini accanto a Bonucci, con De Sciglio e Cancelo sulle corsie esterne. In mediana spazio a Emre Can, Pjanic e Matuidi (Rabiot parte dalla panchina). Davanti invece il tridente è composto da Bernardeschi, Mandzukic e Ronaldo. Il nuovo arrivato De Ligt dovrebbe invece giocare solo qualche minuto nella ripresa. Contro il Tottenham Sarri cercherà di dare e ricevere informazioni dai suoi uomini. Un test complicato contro la finalista dell'ultima Champions, ma comunque già utile a raccogliere elementi per capire dove e come intervenire. A Singapore inizia la rivoluzione-Juve.

FORMAZIONI UFFICIALI

Juve (4-3-3): Buffon; Cancelo, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Georgiou, Tanganga, Alderweireld, Walker Peters; Winks, Skipp; Lamela, Dele, Son; Parrott.