Juve, Gatti dà un passaggio a un tifoso in macchina

© twitter

Federico Gatti è già entrato nel cuore dei tifosi della Juve per il suo atteggiamento in campo e la sua generosità su tutti i contrasti e le situazioni di gioco, ma ora ha un motivo in più per essere uno dei giocatori più amati dal pubblico dello Stadium. All'uscita dagli allenamenti dalla Continassa, il centrale di Allegri ha dimostrato il grande feeling col popolo bianconero dando un passaggio in macchina a un supporter. Tutto ovviamente con tanto di testimonianza video del diretto interessato, incredulo e felice.