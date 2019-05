Galeone: "Da una vita dicevo ad Allegri di andarsene dalla Juve"

21/05/2019

Giovanni Galeone "festeggia" il divorzio tra Allegri e la Juventus: "Da una vita dicevo a Max di andarsene". L'ex allenatore del Pescara ha regalato una villa al suo allievo-maestro proprio per la decisione di lasciare il club bianconero: "Una promessa è una promessa, sono troppo contento. Gli lascerò la casa in Sardegna, garantisco che la vista è magnifica. Gli lascio anche la barca e la mia collezione di orologi che non metto più se no mi vengono i lividi".