LE PAGELLE DI JUVE-NEC

Pagelle Juventus: Nico Gonzalez fa la differenza, Alajbegovic ha rotto il ghiaccio e Grabara è uomo-assist

McKennie fa bene anche il terzino sinistro, Kolo Muani in una ventina di minuti produce un assist e un gol 

di Enzo Palladini
17 Set 2026 - 22:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

JUVENTUS 

Grabara 6,5 - Mette a referto un assist prima ancora di avere effettuato una vera parata. Il lancio per l'1-0 di Nico Gonzalez è opera sua, con la collaborazione del collega portiere avversario. 

Kalulu 6 - La sua posizione naturale, quella di difensore di destra in una linea a tre. Trascorre una serata serena anche grazie alle poche incursioni avversarie. 

Gatti 6,5 - All'inizio della partita, quando gli olandesi rivendicano qualche velleità, ci pensa lui a scoraggiarli con qualche intervento duro ma corretto che evita cattivi pensieri. 

Lucumi 6 - In una difesa a tre si sente più sicuro e probabilmente trasmette tranquillità anche al suo allenatore. 

Celik 6,5- Rimesso nel suo ruolo naturale di esterno destro, non ha lo stesso passo di inizio stagione, pur avendo una certa libertà grazie al nuovo assetto tattico. Nell'ultima mezz'ora ripassa a sinistra e insaporisce la sua partita con il gol del 4-0. 

Douglas Luiz 6,5 - Nella gestione del pallone è il più lucido della sua squadra, si prende volentieri le sue responsabilità, conferma di essere cambiato molto rispetto al recente passato. 

Dal 15' st Koopmeiners 6 - Un buon test per un giocatore che in queste prossime settimane dovrà dare una mano, magari con un po' più di verve. 

Sarr 5 - Non accontenta Spalletti con il suo modo di giocare un po' a singhiozzo, qualche iniziativa riuscita e qualche passaggio sbagliato. Ha bisogno di ambientarsi. 

McKennie 6,5 - Alla lettura delle formazioni lo immaginavano tutti trequartista, invece eccolo sulla fascia sinistra con la solita diligenza e il solito dinamismo. Un suo strappo porta al 2-0 di Alajbegovic. 

Dal 15' st Bremer 6 - Mezz'ora a disposizione, più che altro un buon allenamento. 

Nico Gonzalez 7 - Ancora in gol in questo suo inizio di stagione da resuscitato. L'1-0 è un regalo del portiere avversario, ma bisogna crederci e bisogna andarci. Bella l'iniziativa con cui si guadagna il rigore del 3-0. Sembra tornato ai tempi d'oro dell'esperienza alla Fiorentina. 

Dal 15' st Conceiçao 6,5 - Quando entra in campo, il portoghese ha sempre qualche spunto da annotare. 

Alajbegovic 7 - Ha rotto il ghiaccio e questo è un notevole passo in avanti. Già nelle precedenti uscite si era capito che stava arrivando, il gol del 2-0 è un gesto tecnico che fa parte del suo repertorio. Può dare moltissimo a questa Juve. 

Dal 26' Kolo Muani 6,5 - Il tempo di entrare. Gran giocata sulla sinistra e assist per il 4-0 di Celik, movimento perfetto da seconda punta. Poi accetta volentieri un regalo di Polster per il gol del 5-0.  

Woltemade 6 - Un po' arruffone nella sua maniera di interpretare il ruolo di centravanti. Non sempre preciso negli scambi con i compagni, ma resta una presenza deterrente in area avversaria. Però con la palla tra i piedi ci sa fare, anche dal dischetto (trasforma il rigore del 3-0). 

Dal 38' st Owusu sv. 

Allenatore Spalletti 6,5 - Sembrava che la difesa a quattro fosse un dogma di questa stagione, invece il rientro di McKennie suggerisce una modifica, per ora utile. 

NEC NIMEGA 

Polster 3; Storm 5, Sandler 5 (22' st Schuurs 6), Kabar 5 (1' st Monteiro 5,5); Bischoff 6 (30' pt Geiger 6), Nejasmic 5, Lebreton 6 (34' st Nuytinck sv), Thomas 6,5; Chery 6, Tadic 5,5; Linssen 5,5 (34' st Kers sv). Allenatore Schreuder 5. 

juventus pagelle

Ultimi video

02:39
È la sfida del gol

È la sfida del gol

04:44
DICH NICO GONZALEZ POST NEC DICH

Nico Gonzalez: "Rinato grazie alla fiducia della squadra e del mister"

03:04
DICH PALLADINO PRES BOLOGNA DICH

Palladino: "Dobbiamo essere ambiziosi. La sfida più importante è quella di sabato"

01:21
DICH JURIC PRE MONZA-SAS 17/9 DICH

Juric: "Non dobbiamo perdere fiducia, i risultati arriveranno"

01:09
DICH AQUILANI PRE MONZA-SAS 17/9 DICH

Aquilani: "Maneggiare con cura i tanti complimenti ricevuti"

01:02

Ultimissime Milan: confronto Cardinale-Amorim, scenario caldo

02:40
Sabatini: "Tutti i fantasmi della Juventus"

Sabatini: "Tutti i fantasmi della Juventus"

03:05
Sabatini sul Milan: "Ecco tutti gli errori di Amorim"

Sabatini sul Milan: "Ecco tutti gli errori di Amorim"

02:56
Promossi e bocciati del Milan, si salva solo un giocatore

Promossi e bocciati del Milan, si salva solo un giocatore

02:31
Messi 100 gol con Miami

Messi 100 gol con Miami

01:40
Provaci ancora Palladino

Provaci ancora Palladino

01:32
Mastantuono e De Bruyne

Mastantuono e De Bruyne

01:43
Massa per Roma-Inter

Massa per Roma-Inter

02:07
Da Swarovski al triplete

Da Swarovski al triplete

02:04
Un'allergia nerazzurra

Un'allergia nerazzurra

02:39
È la sfida del gol

È la sfida del gol

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTE DICH

Spalletti: "Conte? Certe voci non mi stupiscono"

PER SITO RISSA CON ESPULSIONE BENNACER SRV

Follia Bennacer: espulsione dopo una rissa all'esordio in Qatar

CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" LA JUVE CON IL JOYPAD 14/09 SRV

Callegari non mette 'like' alla Juve: "Sembra che usino il joypad"

Izzo scatenato sui social dopo il pari col Palermo: "Clown", "Scarsi come Inzaghi"

DICH RUI COSTA POST MILAN-BENFICA 16/9 DICH

Rui Costa: "Amorim? Normale essere nel mirino se non vinci, ma le sue qualità usciranno"

DICH VANOLI PRE PISA DICH

Fiorentina, Vanoli verso il Pisa: "Non guardo al passato, l'obiettivo è chiaro"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:38
Inghilterra: cinquina al Norwich, il City avanza in Coppa di Lega
21:17
Grabara per Nico e la Juve va in gol: ma che liscio il portiere del Nec
20:31
Juve, Massara: "Teniamo all'Europa League, serve atteggiamento serio"
19:58
Genoa, contro il Parma conferma per Colombo e Osmajic
19:55
Bologna, Palladino: "Qui per un progetto, sensazioni ottime"