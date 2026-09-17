Pagelle Juventus: Nico Gonzalez fa la differenza, Alajbegovic ha rotto il ghiaccio e Grabara è uomo-assist
McKennie fa bene anche il terzino sinistro, Kolo Muani in una ventina di minuti produce un assist e un goldi Enzo Palladini
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JUVENTUS
Grabara 6,5 - Mette a referto un assist prima ancora di avere effettuato una vera parata. Il lancio per l'1-0 di Nico Gonzalez è opera sua, con la collaborazione del collega portiere avversario.
Kalulu 6 - La sua posizione naturale, quella di difensore di destra in una linea a tre. Trascorre una serata serena anche grazie alle poche incursioni avversarie.
Gatti 6,5 - All'inizio della partita, quando gli olandesi rivendicano qualche velleità, ci pensa lui a scoraggiarli con qualche intervento duro ma corretto che evita cattivi pensieri.
Lucumi 6 - In una difesa a tre si sente più sicuro e probabilmente trasmette tranquillità anche al suo allenatore.
Celik 6,5- Rimesso nel suo ruolo naturale di esterno destro, non ha lo stesso passo di inizio stagione, pur avendo una certa libertà grazie al nuovo assetto tattico. Nell'ultima mezz'ora ripassa a sinistra e insaporisce la sua partita con il gol del 4-0.
Douglas Luiz 6,5 - Nella gestione del pallone è il più lucido della sua squadra, si prende volentieri le sue responsabilità, conferma di essere cambiato molto rispetto al recente passato.
Dal 15' st Koopmeiners 6 - Un buon test per un giocatore che in queste prossime settimane dovrà dare una mano, magari con un po' più di verve.
Sarr 5 - Non accontenta Spalletti con il suo modo di giocare un po' a singhiozzo, qualche iniziativa riuscita e qualche passaggio sbagliato. Ha bisogno di ambientarsi.
McKennie 6,5 - Alla lettura delle formazioni lo immaginavano tutti trequartista, invece eccolo sulla fascia sinistra con la solita diligenza e il solito dinamismo. Un suo strappo porta al 2-0 di Alajbegovic.
Dal 15' st Bremer 6 - Mezz'ora a disposizione, più che altro un buon allenamento.
Nico Gonzalez 7 - Ancora in gol in questo suo inizio di stagione da resuscitato. L'1-0 è un regalo del portiere avversario, ma bisogna crederci e bisogna andarci. Bella l'iniziativa con cui si guadagna il rigore del 3-0. Sembra tornato ai tempi d'oro dell'esperienza alla Fiorentina.
Dal 15' st Conceiçao 6,5 - Quando entra in campo, il portoghese ha sempre qualche spunto da annotare.
Alajbegovic 7 - Ha rotto il ghiaccio e questo è un notevole passo in avanti. Già nelle precedenti uscite si era capito che stava arrivando, il gol del 2-0 è un gesto tecnico che fa parte del suo repertorio. Può dare moltissimo a questa Juve.
Dal 26' Kolo Muani 6,5 - Il tempo di entrare. Gran giocata sulla sinistra e assist per il 4-0 di Celik, movimento perfetto da seconda punta. Poi accetta volentieri un regalo di Polster per il gol del 5-0.
Woltemade 6 - Un po' arruffone nella sua maniera di interpretare il ruolo di centravanti. Non sempre preciso negli scambi con i compagni, ma resta una presenza deterrente in area avversaria. Però con la palla tra i piedi ci sa fare, anche dal dischetto (trasforma il rigore del 3-0).
Dal 38' st Owusu sv.
Allenatore Spalletti 6,5 - Sembrava che la difesa a quattro fosse un dogma di questa stagione, invece il rientro di McKennie suggerisce una modifica, per ora utile.
NEC NIMEGA
Polster 3; Storm 5, Sandler 5 (22' st Schuurs 6), Kabar 5 (1' st Monteiro 5,5); Bischoff 6 (30' pt Geiger 6), Nejasmic 5, Lebreton 6 (34' st Nuytinck sv), Thomas 6,5; Chery 6, Tadic 5,5; Linssen 5,5 (34' st Kers sv). Allenatore Schreuder 5.