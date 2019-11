Emre Can: "Mi vedo ancora alla Juve, ma la situazione deve cambiare"

Due giorni dopo l'intervista rilasciata a Kicker, nella quale manifestava tutto il proprio malcontento, Emre Can torna a parlare del suo poco entusiasmante momento in bianconero "Il futuro? Sono ancora un giocatore della Juve - le sue parole al termine del match tra l'Irlanda del Nord e la Germania -. Ovviamente non sono soddisfatto della situazione, ma continuo a spingere sull'acceleratore e a dare il 100% in allenamento".

Il centrocampista, considerando anche il prossimo Europeo, secondo alcuni potrebbe anche pensare di lasciare i bianconeri a gennaio: "Sto cercando di cambiare la mia situazione, nessuno è felice quando non gioca e questa è la mia situazione a Torino in questo momento - spiega Emre Can -. In inverno dovrò pensare a quello che ha più senso per me, io mi vedo di sicuro alla Juve, ma la situazione deve cambiare".