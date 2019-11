Juve, Emre Can: "Non sono contento, ma continuo a lavorare"

JUVE

Non è stato un inizio di stagione semplice per Emre Can, escluso dalla lista Champions della Juve e sin qui una terza scelta per Maurizio Sarri. Il centrocampista, per ora, ha collezionato soltanto quattro presenze in campionato: "Ho giocato una sola partita dall'inizio, quindi non sono contento - le parole del tedesco a ha 'Kicker' -. Ma resterò forte e continuerò a lavorare su me stesso. Nel calcio possono sempre succedere molte cose".

Emre Can a inizio stagione era rimasto molto sorpreso per l'esclusione dalla lista Champions e non le aveva mandata a dire, prima della retromarcia. Ora, dopo più di due mesi, il tedesco elabora la sua personale situazione con totale equilibrio: "Sono un ragazzo ambizioso che vuole sempre competere ai massimi livelli. Ma sto anche imparando da questo momento difficile in cui le cose non vanno come speravo".