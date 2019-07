È iniziata l'era Sarri alla Juve: primo allenamento alla Continassa

10/07/2019

Qualcuno farà ancora fatica a vederlo con la maglia della Juve, ma oggi è iniziata l'era di Maurizio Sarri in bianconero. Il tecnico toscano, ex Napoli, ha diretto il primo allenamento della stagione alla Continassa. Subito, dopo una prima fase dedicata alla ripresea atletica, si è lasvorato con il pallone e nel finale c'è stata l'occasione anche per una partitella a campo ridotto. Hanno svolto lavoro differenziato Douglas Costa, Khedira, Perin, Pjaca, Ramsey e Szczesny. È stata anche l'occasione per rivedere Gigi Buffon in campo con la maglia della Juve.