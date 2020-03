Dybala, il fratello Gustavo viola la quarantena in Argentina: indagato

Il fratello di Paulo Dybala, Gustavo, è indagato dalla polizia di Cordoba, in Argentina, per aver violato con la sua compagna la quarantena, cui era stato messo insieme alla mamma dopo l'accertata positività dell'attaccante della Juve al coronavirus. I tre erano stati infatti in Italia fino all’11 marzo. La sua famiglia era stata subito prelevata dalla sua abitazione e trasferita all'ospedale Rawson di Cordoba per eseguire i tamponi.