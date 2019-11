Douglas Costa: "Da quando c'è Ronaldo si è abbassata la massa grassa nella Juventus"

Che Cristiano Ronaldo fosse un esempio in campo lo racconta il numero di gol in carriera, ma il portoghese è tanto altro per lo spogliatoio della Juventus. Perfino un modello estetico e di alimentazione, come rivela Douglas Costa: "Capita spesso di vederlo senza maglietta ed è impressionante, fa venire voglia a tutti di curare il fisico. Da quando è arrivato alla Juve la percentuale di massa grassa di tutti i giocatori si è abbassata".