Disgelo Marotta-Paratici: contatti per Dybala e Icardi

LA TELEFONATA

Inter e Juve si preparano all'ultima settimana del mercato sotterrando "l'ascia di guerra". Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, una telefonata tra Marotta e Paratici avrebbe scongelato infatti i rapporti tra i due dirigenti, aprendo nuovi scenari di mercato sull'asse Milano-Torino. Una conversazione amichevole, per cancellare vecchie ruggini e riavviare i contatti con le situazioni di Icardi e Dybala da risolvere sullo sfondo. Al momento non si registra nessun abbozzo di trattativa a riguardo, ma ad ogni modo il dialogo è partito e non si possono escludere colpi di scena nei prossimi giorni.

Soprattutto se la telefonata tra Marotta e Paratici dovesse avere un seguito più approfondito. All'Inter, non è un mistero, la Joya piace molto e lo stesso si può dire della Juve per Maurito. Ipotizzare un confronto chiaro sulla questione, dunque, sembra molto probabile. I nerazzurri punterebbero a uno scambio secco tra i giocatori, ma i bianconeri, impegnati al momento su tanti altri fronti, avrebbero idee diverse a riguardo. Vista la situazione, alla Continassa per Icardi per ora sono disposti a offrire al massimo 35 milioni cash più il cartellino di Mandzukic, ormai ai margini del progetto.

Ma finché Marotta e Paratici non ne parleranno faccia a faccia tutte le opzioni restano aperte e non si possono eslcudere dietrofront o cambi di strategie. Nessuno, del resto, al momento vuole subito chiudere una porta che è stata riaperta con tanta fatica. Inter e Juve hanno ricominciato a parlarsi e nell'ultima settimana del mercato potrebbero concretizzarsi anche altri movimenti in grado di cambiare le carte in tavola e ridefinire i destini di Icardi e Dybala.

