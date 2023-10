Dilemma Juve: Vlahovic e Chiesa volano, coppia atipica ma fondamentale

LE STELLE

La trovata tattica di Allegri ha portato i suoi frutti offensivi. Ma se manca uno dei due tornano i guai dell'assenza di gioco

Le critiche quando si parla di Juventus non mancano mai, ancora meno se a guidare la squadra bianconera c'è Massimiliano Allegri. Il -4 in classifica dalla coppia di testa milanese ha già fatto alzare i primi polveroni soprattutto dopo la sconfitta col Sassuolo, ma tra le novità stagionali che stanno funzionando di più da quelle parti c'è una scelta tattica proprio del tecnico: la coppia Vlahovic-Chiesa. I due giocatori migliori? Sì, ma la difficoltà sta nel farsi coesistere con nuovi spazi e ruoli.

L'estate non è stata delle migliori per Dusan Vlahovic, l'ultimo grande investimento della vecchia proprietà che è stato protagonista del mercato con più volte il naso fuori dalla Continassa. Per quanto riguarda Federico Chiesa, invece, il lavoro fatto nei primi mesi di precampionato e Serie A è stato a livello tattico: "Per me Chiesa è un attaccante e deve giocare davanti". Addio certezze, addio comfort zone da esterno d'attacco e giù a lavorare a testa bassa per fare con stabilità la seconda punta proprio al fianco del serbo, abituato invece a giocare da solo in mezzo a due ali. Un azzardo? Forse, ma non a giudicare dai primi risultati del campo.

La coppia è atipica e non c'è dubbio su questo, ma alla mancanza di fantasia e tecnica sopraffina compensano con grinta, fisicità, velocità e tiro dalla distanza. Inoltre Allegri ha puntato su di loro anche per la voglia di riscatto dopo una stagione passata più in infermeria che in campo.

Il rovescio della medaglia nella scoperta migliore di questo inizio stagione senza coppe però è ancora più evidente e, come una ruota che gira, rischia di ritorcersi nuovamente contro Allegri. Quando il singolo manca o stecca il giocattolo offensivo spesso si inceppa e, come sostengono i detrattori del tecnico toscano, senza il sostegno di un impianto di gioco consolidato il castello crolla subito come a Bergamo. E si riparte da capo.