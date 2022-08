Di Maria, gli esami confermano la lesione all'adduttore: tra 10 giorni verrà rivalutato

JUVENTUS

El Fideo ha lasciato il campo dopo 66' della sfida contro il Sassuolo: salterà sicuramente Sampdoria e Roma

Dopo aver deliziato l'Allianz Stadium nei 66' del match d'esordio contro il Sassuolo, Angel Di Maria ha rimediato un infortunio che lo terrà lontano dal campo giocato per almeno 10 giorni. Dopo aver firmato il primo gol della campionato bianconero ed aver fornito un assist per la doppietta di Vlahovic, El Fideo era uscito dal campo lamentando un dolore all'adduttore sinistro. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi hanno rivelato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato tra 10 giorni.

Vedi anche juventus Di Maria-Vlahovic, l'intesa è già super: "Funzioneremo bene insieme". Ma il Fideo si ferma Uno stop che metterà allerta soprattutto Max Allegri: là davanti la Juve ha gli uomini contati, mentre continua la ricerca per un vice Vlahovic e con Federico Chiesa ancora ai box. In poche settimane, la Vecchia Signora ha perso entrambi gli assi del suo calciomercato: prima dell'argentino, Paul Pogba si era fermato per una lesione al menisco. Anche il francese è atteso al rientro per inizio settembre. Di Maria salterà sicuramente i prossimi impegni contro Sampdoria e Roma, ma non si esclude che l'attesa per il suo rientro possa prolungarsi oltre i match contro Spezia e Fiorentina.El Fideo dovrebbe tornare a disposizione di Allegri nella prima parte di settembre. Il fitto calendario pre-Mondiale di certo non fa sconti, e a Torino si comincia a temere che l'argentino possa saltare anche i primi impegni di Champions League. L'argentino si era presentato di prima mattina al J Medical per una valutazione, che ha confermato le preoccupazione del post-partita di ieri. Possibile che questo stop possa influenzare un'accelerata sul mercato bianconero: avere a disposizione i rinforzi di Memphis Depay e Leandro Paredes il più presto possibile in gruppo diventa chiave per Allegri.

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

Angel Di Maria è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato.