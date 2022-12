Di Maria e Paredes, festa a Rosario con Messi: tifosi della Juve infuriati

TUTTI RIENTRATI A PARTE LORO

Dopo il Mondiale, solo gli juventini e l'asso del PSG non sono ancora tornati nei rispettivi club

© instagram Vacanze mondiali finite per tutti, a parte Messi, Di Maria e Paredes. La stella del PSG ha organizzato venerdì una grande festa a Rosario, sua città natale, per festeggiare il trionfo nel Mondiale in Qatar, insieme ai due amici juventini. Foto e video hanno fatto il giro dei social, scatenando la reazione dei tifosi bianconeri, infuriati per il fatto che Di Maria e Paredes non sono ancora rientrati a Torino a pochi giorni dalla ripresa del campionato contro la Cremonese. I due giocatori torneranno in Italia soltanto il 2 gennaio, dato che Allegri ha concesso loro qualche giorno di relax in più per smaltire i festeggiamenti.

C'è chi come Mbappé è già tornato in campo, chi è rientrato solo ieri (i milanisti Theo Hernandez e Giroud e lo juventuno Rabiot e gli argentini Dibu Martinez e Julian Alvarez) e chi, invece, ha goduto di qualche giorno in più di vacanza. Come Messi, Di Maria e Paredes, sorridenti e festanti con amici e famiglie a Rosario. Tutto lecito e in accordo con i rispettivi club, ma i tifosi in casa Juve non hanno preso bene la cosa, inondando di commenti poco lusinghieri (e spesso offensivi) l'account Instagram del Fideo, che ha postato delle foto della festa.

"Ti ricordi ancora quale squadra ti stipendia almeno?" ha attaccato un utente. "Sarà il caso di iniziare a sudartelo un po' sto stipendio? Vedi di tornare che hai giocato 4 partite in croce…" gli fa eco un altro tifoso deluso dalle sue prestazioni con la maglia bianconera. "Non tornare a Torino infortunato" l'augurio di un suo follower, memore dei tanti problemi fisici di cui ha sofferto nella prima parte di stagione.

