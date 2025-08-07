Qualificazioni Europa League: i risultati del 3° turno

Si è completato il quadro dei match d'andata del terzo turno di qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League. Tra i risultati della serata spiccano i successi esterni di Utrecht e Braga, rispettivamente sui campi di Servette e Cluj. Crolla invece il Legia Varsavia, che subisce quattro gol in casa dell'AEK Larnaca. Le partite di ritorno sono previste tra una settimana. Percorso Campioni: Hamrun Spartans - Maccabi Tel-Aviv 1-2, RFS - KuPS Kuopio 1-2, Rijeka - Shelbourne 1-2﻿, Lincoln Red Imps - Noah 1-1, Zrinjski - Breidablik 1-1, FCSB - Drita 3-2. Percorso principale: AEK Larnaca - Legia Warszawa 4-1, Fredrikstad - Midtjylland 1-3, CFR Cluj - Braga 1-2, PAOK - Wolfsberger 0-0, Servette - Utrecht 1-3, Häcken - Brann 0-2, Panathinaikos - Shakhtar Donetsk 0-0.