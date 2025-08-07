Logo SportMediaset
Calcio

Qualificazioni Europa League: i risultati del 3° turno

07 Ago 2025 - 23:29

Si è completato il quadro dei match d'andata del terzo turno di qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League. Tra i risultati della serata spiccano i successi esterni di Utrecht e Braga, rispettivamente sui campi di Servette e Cluj. Crolla invece il Legia Varsavia, che subisce quattro gol in casa dell'AEK Larnaca. Le partite di ritorno sono previste tra una settimana. Percorso Campioni: Hamrun Spartans - Maccabi Tel-Aviv 1-2, RFS - KuPS Kuopio 1-2, Rijeka - Shelbourne 1-2﻿, Lincoln Red Imps - Noah 1-1, Zrinjski - Breidablik 1-1, FCSB - Drita 3-2. Percorso principale: AEK Larnaca - Legia Warszawa 4-1, Fredrikstad - Midtjylland 1-3, CFR Cluj - Braga 1-2, PAOK - Wolfsberger 0-0, Servette - Utrecht 1-3, Häcken - Brann 0-2, Panathinaikos - Shakhtar Donetsk 0-0.

Ultimi video

È febbre abbonamenti

PARTITELLA NAPOLI CASTEL DI SANGRO 7/8 MCH

Napoli, partitella a Castel di Sangro

Un cholito per Baroni

Un cholito per Baroni

Zeman sta meglio

Zeman sta meglio

La rinascita di Locatelli

La rinascita di Locatelli

Napoli ancora ingolfato

Napoli ancora ingolfato

Loftus-3 la rivincita

Loftus-3 la rivincita

Napoli e le tre rivali

Napoli e le tre rivali

Superbomber Bonny

Superbomber Bonny

MCH ALLENAMENTO NAPOLI 6/8 POMERIGGIO MCH

Napoli, partitella in allenamento

MCH ALLENAMENTO JUVE IN GERMANIA A CASA ADIDAS MCH

La Juve di Tudor continua la preparazione in Germania"

MCH ALLENAMENTO FIORENTINA 6/8 CON SOHM MCH

La Fiorentina si allena in Inghilterra: c'è anche Sohm

MCH ALLENAMENTO NAPOLI 6/8 MCH EDL

Napoli, Conte non concede pause: allenamenti senza sosta

Daniele De Rossi stilista

Daniele De Rossi stilista

Arbitri, non solo fischi

Arbitri, non solo fischi

È febbre abbonamenti

I più visti di Calcio

Lookman è sparito

Lookman è sparito

DICH MODRIC MILAN su Allegri DICH

Modric: "La finale di Champions? Non lo dirò ad Allegri..."

Pallone d'Oro 2025, la lista dei 30 candidati: c'è mezzo Psg. McTominay, Lautaro e Dumfries gli "italiani"

DICH PERCASSI

Percassi: "Promesso a Lookman la cessione, ma all'estero"

Regina Baresi su Instagram: "Devo operarmi al cuore"

Con Modric e Jashari

Con Modric e Jashari

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:38
Caos Barcellona: tolta a Ter Stegen la fascia da capitano
23:29
Qualificazioni Europa League: i risultati del 3° turno
22:04
Roma: nessuna lesione per N'Dicka
22:00
Il Bayern Monaco travolge 4-0 il Tottenham in amichevole
21:02
Il ct dell'Italia Gattuso fa visita alla Lazio