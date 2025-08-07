Caos Barcellona: tolta a Ter Stegen la fascia da capitano

Il Barcellona ha temporaneamente privato il portiere Marc-André Ter Stegen della fascia di capitano a causa del suo rifiuto di firmare un referto medico relativo al suo infortunio alla schiena. Il club ha dichiarato giovedì che il difensore centrale Ronald Araujo ricoprirà la carica di capitano della prima squadra fino a nuovo avviso. Il Barcellona ha avviato un procedimento disciplinare contro Ter Stegen martedì, dopo disaccordi sui tempi di recupero dal recente intervento chirurgico alla schiena. Il club aveva bisogno della sua firma per cercare di liberare spazio nel tetto salariale e ingaggiare più facilmente altri giocatori. Ter Stegen aveva affermato che il suo recupero avrebbe richiesto circa tre mesi, ma il Barcellona non ha fornito una tempistica per il suo ritorno.