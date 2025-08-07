Logo SportMediaset
Caos Barcellona: tolta a Ter Stegen la fascia da capitano

07 Ago 2025 - 23:38

Il Barcellona ha temporaneamente privato il portiere Marc-André Ter Stegen della fascia di capitano a causa del suo rifiuto di firmare un referto medico relativo al suo infortunio alla schiena. Il club ha dichiarato giovedì che il difensore centrale Ronald Araujo ricoprirà la carica di capitano della prima squadra fino a nuovo avviso. Il Barcellona ha avviato un procedimento disciplinare contro Ter Stegen martedì, dopo disaccordi sui tempi di recupero dal recente intervento chirurgico alla schiena. Il club aveva bisogno della sua firma per cercare di liberare spazio nel tetto salariale e ingaggiare più facilmente altri giocatori. Ter Stegen aveva affermato che il suo recupero avrebbe richiesto circa tre mesi, ma il Barcellona non ha fornito una tempistica per il suo ritorno.

È febbre abbonamenti

Napoli, partitella a Castel di Sangro

Un cholito per Baroni

Zeman sta meglio

La rinascita di Locatelli

Napoli ancora ingolfato

Loftus-3 la rivincita

Napoli e le tre rivali

Superbomber Bonny

Napoli, partitella in allenamento

La Juve di Tudor continua la preparazione in Germania"

La Fiorentina si allena in Inghilterra: c'è anche Sohm

Napoli, Conte non concede pause: allenamenti senza sosta

Daniele De Rossi stilista

Arbitri, non solo fischi

