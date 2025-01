Danilo, frecciata prima dell'addio: "La Juve sono i tifosi, non i dirigenti"

"Non ho rimpianti, anche se mi sarebbe piaciuto salutare lo Stadium: la Juventus sono i tifosi, non i dirigenti o i calciatori". Così l'ex capitano bianconero, Danilo, mentre si stava imbarcando dall'aeroporto di Torino Caselle per partire per la sua nuova avventura, in Brasile al Flamengo. "Non dovete chiederlo a me, sono sempre stato a disposizione - la risposta a chi gli chiede i motivi del divorzio - . Sulle scelte della società e dell'allenatore non posso incidere, non è stata una scelta mia: ho sempre dato il massimo, ho la coscienza pulita".