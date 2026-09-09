Belgio, Courtois mette in stand-by la carriera in nazionale

09 Set 2026 - 13:09
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Thibaut Courtois ha deciso di mettere in stand-by la sua carriera con la nazionale belga fino al settembre 2027. Il trentaquattrenne portiere del Real Madrid ha collezionato l'ultima delle sue 115 presenze in nazionale durante i Mondiali di quest'estate, ma tornerà a far parte dei "Diavoli Rossi" solo per le qualificazioni a Euro 2028, il prossimo anno. Salterà la prossima Nations League sotto la guida del nuovo CT Mark Van Bommel, a partire dalla partita contro l'Italia del 25 settembre. Van Bommel aveva comunicato in precedenza a Courtois di non potergli garantire il posto da titolare tra i pali. "Ho scelto di non disputare l'intera Nations League con i Diavoli Rossi", ha detto Courtois al quotidiano belga Het Laatste Nieuws, dopo la vittoria per 2-1 del Real Madrid contro l'Inter in Champions League di ieri. "A meno che il commissario tecnico non debba affrontare problemi legati agli infortuni; in quel caso potrei essere convocato in via eccezionale", ha aggiunto. Tra le opzioni a disposizione di Van Bommel per la porta in assenza di Courtois figurano il ventiquattrenne Senne Lammens (Manchester United) e il ventunenne Mike Penders (Chelsea). "Mi renderò nuovamente disponibile per le qualificazioni agli Europei", ha affermato Courtois.

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