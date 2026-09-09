Nazionale, venerdì a Viareggio il debutto di Claudio Ranieri

Dare futuro alla realtà. Tradurre in eccellenza il bello che c’è nel calcio giovanile, in particolare italiano. Le nazionali giovanili mietono successi, sono competitive ma per tanti ragazzi le porte della massima serie perfino negli stessi club di appartenenza sono troppo spesso sbarrate.

La globalizzazione è un processo moderno ed inevitabile, altrettanto la difesa di una storia calcistica ricca di trofei, storie, insegnamenti. Vetrina di tutto ciò per società è – sarebbe un errore dire è stato – il Torneo di Viareggio, la famosissima nel mondo Coppa Carnevale che d’intesa col neo presidente della Fondazione legata al famoso evento Riccardo Maria Monti tornerà a disputarsi dopo l’ultima sfiata dando a Viareggio quella continuità di richiamo destagionalizzato caro all’amministrazione comunale guidata da Sara Grilli.