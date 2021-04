Cristiano Ronaldo si carica per il Parma e sogna quota 100

JUVENTUS

Intanto Perez chiude la porta: "Non tornerà al Real Madrid"

Tra il fuoco del campo e quello del mercato, c'è lo sprint finale del campionato che mette ansia alla Juventus e anche allo stesso Cristiano Ronaldo che, conscio della proprie qualità, vuole tornare a essere decisivo e d'aiuto per la sua squadra. Ha dovuto saltare il match contro l'Atalanta per un problema (ora superato) ai flessori e contro il Genoa non è andato in gol. Un periodo non felice per CR7 che ha nel mirino i 100 gol con la maglia bianconera (ora è a 97) e guida la classifica marcatori con 25 reti. Ora c'è il Parma da affrontare e la doppietta rifilata all'andata fa ben sperare... anche a Pirlo visto che senza Cristiano in campo sono arrivati solo tre punti in 4 gare, parliamo dei pareggi con Crotone, Verona e Benevento. afp

La stagione in bianconero dell'asso portoghese si avvia ad entrare nell'ultimo mese con quell'eliminazione dalla Champions League che ancora pesa troppo.

Il destino di Ronaldo non è ancora stato definito. Tra la voglia di continuare in bianconero un altro anno e il pensiero di giocare altrove ci si mette anche Florentino Perez che chiude ermeticamente la porta in faccia al suo ex Pallone d'Oro: "Cristiano non tornerà a Madrid, non ha più senso, lo amo moltissimo e ci ha dato tanto ma non ha più senso", ha spiegato al Chiringuito Tv il numero 1 dei Blancos.