Cristiano Ronaldo acciaccato: va verso il recupero con il Milan

ANSIA JUVE

Cristiano Ronaldo sì o Cristiano Ronaldo no? Questo il dubbio nella testa di Sarri verso la sfida contro il Milan di domenica sera. Il fuoriclasse portoghese è uscito acciaccato dalla partita di Champions League di Mosca e potrebbe non recuperare per il match contro i rossoneri. Nulla di grave, apparentemente, ma quel fastidio all'adduttore tiene sulle spine tutti i bianconeri.

Sarri potrebbe decidere così di non rischiare CR7 come successo ieri quando l'ha sostituito nei minuti finali: "Su un'accelerazione ha fatto un movimento che non mi piaceva, ho temuto si facesse male e l'ho sostituito". Sicuro il portoghese vorrà esserci e farà di tutto per recuperare e mettersi alle spalle quel problemino agli adduttori. In caso di forfait la Juve schiererebbe la coppia tutta argentina composta da Dybala e Higuain, grande ex della partita. Sulla trequarti pronto Douglas Costa galvanizzato dalla splendida rete alla Lokomotiv.