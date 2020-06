Cristiano Ronaldo re Mida del calcio: primo bomber miliardario

ALTRO PRIMATO

Cristiano Ronaldo aggiunge un altro record al suo ricchissimo palmares personale. Ed è un primato con tanti zeri. Nove per l'esattezza. Il fenomeno portoghese è diventato infatti il primo calciatore ad aver guadagnato oltre un miliardo di dollari. Un traguardo che finora hanno centrato soltanto due altri grandi atleti: il golfista Tyger Woods e il pugile Floyd Mayweather.

Numeri alla mano, dunque, Ronaldo è l'unico miliardario di uno sport di squadra. Un primato che da una parte ribadisce la grandezza del campione e dall'altra la sua incredibile capacità di massimizzare i proventi, diventando una macchina non solo da gol, ma anche da soldi. Una sorta di re Mida del calcio. Tra ingaggi, premi e sponsorizzazioni, in 17 anni CR7 ha portato a casa oltre un miliardo di dollari. Una cifra impressionante. Roba da scomodare solo altri due "Paperoni" dello sport come Wood e Mayweather. E da tenere ancora a distanza l'eterno rivale di sempre Leo Messi, per ora fermo a quota 605 milioni di dollari ma con tre anni di carriera in meno.