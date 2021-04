Cristiano Ronaldo, Kathryn Mayorga chiede 56 milioni di sterline di risarcimento

E' davvero un brutto periodo per Cristiano Ronaldo. Non solo dal punto di vista sportivo. Se in campo la sua Juve fa fatica e lui non riesce più a segnare con grande continuità, extra campo ci sono anche i guai giudiziari ad agitare le acque già non certo chete. Secondo le indiscrezioni del Mirror, Kathryn Mayorga, che lo ha accusato di stupro nel 2009 a Las Vegas, avrebbe chiesto al bomber portoghese un risarcimento di 56 milioni di sterline. Questo, scrive il tabloid inglese, è quanto emerge dagli atti giudiziari.

afp