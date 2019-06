Caso Mayorga, il legale della ragazza: "Le accuse contro Ronaldo non sono state ritirate"

05/06/2019

L'incubo non è finito come sembrava per Cristiano Ronaldo, anzi. Nei giorni in cui si parla moltissimo del caso Neymar, dagli Stati Uniti era arrivata una notizia che avrebbe chiuso definitivamente la storia del presunto assalto sessuale di CR7 nei confronti di Kathryn Mayorga. L'indiscrezione riportata da Bloomberg, infatti, secondo cui l'insegnante che nel 2018 denunciò il portoghese della Juventus per stupro avrebbe ritirato volontariamente l'accusa, non si è rivelata esatta.



Il tutto si è spostato su un nuovo livello di giurisdizione negli Stati Uniti passando, parola dell'avvocato dalla Mayorga, dall'essere una denuncia a livello statale nel Nevada a una situazione da discutere e sbrigare nel tribunale federale. Le accuse rimangono identiche e non c'è stato alcun passo indietro da parte della ragazza che accusa il giocatore della Juventus di averla aggredita in un hotel di Las Vegas nel 2009.