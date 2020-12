CR7 non si arrende: "Non è il risultato che volevamo ma pensiamo alla prossima"

"Non è il risultato che volevamo. Ora è il momento di recuperare bene e di concentrarsi sulla prossima partita". Con un post su Instagram Cristiano Ronaldo ha commentato la partita con l'Atalanta, pareggiata in casa dalla Juventus anche a causa dell'errore di CR7 dal dischetto e di una prestazione al di sotto delle sue abitudini. L'attaccante portoghese, in ogni caso, dimostra di avere già la testa alla partita di sabato sera contro il Parma.