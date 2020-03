Coronavirus, sorriso per Dybala: famiglia tutta negativa al tampone

BUONA NOTIZIA

Buone notizie dall'Argentina per Paulo Dybala. Tutta la famiglia del numero 10 della Juventus è infatti risultata negativa al tampone per il Covid-19 effettuato. Il fratello Gustavo, la madre Alicia e la cognata della Joya si erano sottoposti al test all'ospedale di Cordoba. Una notizia arrivata da poco al giocatore, che dovrà essere sottoposto al tampone di controllo tra una settimana circa.

Dybala aveva comunicato la propria positività al coronavirus dopo i tamponi effettuati in seguito al contagio dei compagni di squadra. La sospetta infezione lo aveva fatto rimanere a Torino, trovando poi compimento nella positività. "Facevo fatica a muovermi e a spostarmi per qualche giorno" ha raccontato Dybala, ma la situazione è migliorata. La notizia della negatività dei familiari è sicuramente un'ottima novella per il numero 10 bianconero.